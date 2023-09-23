Ученые нашли доказательства опровержения теории относительности Эйнштейна

Ученые из Мичиганского университета опровергли теорию относительности Эйнштейна.

Исследование, которое они провели, показало, что космические структуры на самом деле растут медленнее, чем это предполагается общей теорией относительности, передает «АиФ». На них воздействует темная энергия, ускоряющая развитие Вселенной. При этом воздействие этой энергии со временем становится более заметным, поэтому скорость роста космических структур со временем замедляется все больше.

Профессор физики Драган Хутерер отметил, что выявленные явления они намерены далее изучать, так как считают, что это позволит пересмотреть стандартную модель физики.

«Мы были удивлены высокой статистической значимостью аномального подавления роста. Вселенная, кажется, пытается нам что-то сказать», – сказал Хутерер.

Автор текста: Анна Лисова

Информационное агентство «Что происходит»