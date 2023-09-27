Ученый Данилов-Данильян сообщил об ухудшении экологии Земли

Сегодня, 16:39

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Ученый Данилов-Данильян сообщил об ухудшении экологии Земли
Фото из открытых источников

В сфере экологии улучшения заметны только в решении проблемы озоновых дыр, во всем остальном наблюдается ухудшение ситуации. Такое заявление сделал научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в рамках Алтайского экономического форума «Нить природы». 

Ученый обратил внимание на другие мировые показатели в области экологии, которые указывают на негативную тенденцию. Данилов-Данильян подчеркивает, что увеличивается содержание парниковых газов в атмосфере, уменьшается площадь лесов, распространяются пустыни, продолжается химическое загрязнение почвы. Данилов-Данильян считает, что  научное сообщество мало внимания уделяет всем этим проблемам.

Отметим, что монреальский протокол к Венской конвенции, который был подписан в сентябре 1987 года, ограничил производство и оборот озоноразрушающих веществ. Ученый подчеркнул, что благодаря этому улучшились характеристики озонового слоя.

Автор текста: Александр Зуев
Информационное агентство «Что происходит»

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