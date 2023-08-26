В Сеченовском университете создали первый в РФ тест для оценки обоняния

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Ученые Сеченовского университета создали первый тест, который оценивает обоняние.
Тест определяет уровень обоняния в баллах, что дает возможность оценить эффективность лечения, пишет РИА Новости. Его создали врачи Михаил Свистушкин, Лилия Селезнева, Гая Лебедева, научный руководитель проекта, профессор Валерий Свистушкин. Техническую реализацию проекта обеспечил Научно-технологический парк биомедицины под руководством профессора Петра Тимашева. Также к реализации проекта были привлечены специалисты ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ».
В тест включены запахи апельсина, чеснока, мяты, мандарина, лука, клубники, лимона, яблока, спирта, рыбы, скошенной травы, шоколада, банана, розы, дыни, огурца, малины, ванили и арбуза. Все они хорошо узнаваемы жителями России, что важно для максимально точного результата теста.
Тест упрощает первичную диагностику, но также может использоваться для того, чтобы оценить эффективность лечения или влияния препаратов на обоняние.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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