Эксперт: Экстремально высокие температуры в Европе и США угрожают коллапсами

Сегодня, 17:34

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Эксперт: Экстремально высокие температуры в Европе и США угрожают коллапсами
Фото из открытых источников

Высокие температуры этим летом в Европе и Америке побили все рекорды. Столбики термометров зачастую достигают 45 градусов. Если эта тенденция сохранится, то возможны серьезные проблемы. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. 

Он обратил внимание на то, что аномальная жара дает нагрузку на энергосистему. Речь идет о проблемах с водоснабжением и других коллапсах. Во Франции ввели ограничения на заполнение бассейнов и полив газонов около домов. Возможно, придется ограничить время принятия душа до 1-2 минут. Из-за экстремального зноя южная и центральная Европа, а также Канада были охвачены лесными пожарами. Кроме того, опасность для городской инфраструктуры представляют резкие контрасты температур, когда жару сменяют грозы и ливни. 

За последние тридцать лет температура в Москве тоже значительно выросла.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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