Ученые назвали период, когда человечество оказалось на грани вымирания

В истории человечества был период, когда популяция людей едва превышала тысячу особей на протяжении многих поколений. Генетики называют период сокращения численности популяции эффектом «бутылочное горлышко». Согласно результатам нового исследования, люди были близки к вымиранию около 1 миллион лет назад.

«Узкое место», которое поставило предков человека на грань вымирания», продолжалось около 117 тысяч лет. По мнению исследователей из Техасского научного центра здравоохранения, этот период сыграл важную роль в эволюции современных людей и их ближайших вымерших родственников — неандертальцев и денисовцев.

Как показывают генетические данные, 930 000 лет назад предки современных людей столкнулись с «узким местом», потеряв около 98,7% своей популяции.

«Бутылочное горлышко» совпадает с хронологическим разрывом между африканскими и евразийскими ископаемыми, обращают внимание ученые. Сокращение популяции совпало с климатическими изменениями в плейстоцене, известном как «ледниковый период», а также с процессом видообразования.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»