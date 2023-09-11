Российские ученые выяснили, как работает мозг во время принятия решений

Российские ученые разработали метод изучения работы мозга в период, когда человек оказывается перед сложным выбором. Специалисты Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ предложили метод транскраниальной магнитной стимуляции, который поможет определить время преодоления когнитивного диссонанса, который является многомерным явлением, возникающим в ситуациях сложного выбора.

Состояние, когда приходится сталкиваться со мнениями и одинаково приоритетными вариантами, противоречащими друг другу, появляется у многих людей. Такое состояние вызывает дискомфорт, и человек стремится избавиться от него. Специалисты отмечают, что у этого процесса есть несколько этапов — идентификация конфликта, его обработка и изменение предпочтений.

Предложенный метод, в основе которого лежит блоковый онлайн-протокол, способен подавлять участки мозга, связанные с конфликтом. Авторы исследования считают, что понимание динамики когнитивного диссонанса поможет понять природу физических и психологических зависимостей, в основе которых лежит внутренний конфликт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»