PLOS: Причиной синдрома хронической усталости может быть вирус герпеса

Сегодня, 19:09

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PLOS: Причиной синдрома хронической усталости может быть вирус герпеса
Фото из открытых источников

Морин Хэнсон, ученый из Корнельского университета, рассказала о вирусной природе синдрома хронической усталости, который известен также как миалгический энцефаломиелит. Этой проблемой озабочены около 67 млн. человек во всем мире. При этом синдроме усталость часто сохраняется даже после отдыха. Симптомы такого состояния могут то исчезать, то возвращаться. Эта патология обычно развивается после тяжелой вирусной инфекции. 

Молекулярные биологи считают, что причиной заболевания, которое снижает качество жизни миллионов людей, является группа РНК-вирусов. Вирус Эпштейна-Барра и другие вирусы герпеса человека являются одними из наиболее распространенных патогенов. Однако синдром хронической усталости может быть  связан с дефектами митохондрий, низким уровнем гормонов щитовидной железы и многочисленными генетическими мутациями. Все эти факторы могут спровоцировать изнурение организма, которое может принять хроническую форму.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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PLOS: Причиной синдрома хронической усталости может быть вирус герпеса

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