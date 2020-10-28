Кентавр Солнечной системы начал превращаться в комету

Вчера, 23:33

Ольга Громова

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Кентавр Солнечной системы начал превращаться в комету

Группа астрономов во главе с Колином Чендлером из Университета Северной Аризоны на страницах The Astrophysical Journal Letters объявила о регистрации активности, исходящей от кентавра 2014 OG392, обнаруженного в 2014 году. 

Кентаврами астрономы называют планетарные объекты, которые имеют довольно необычные харакетеристики. Это переходная группа небесных тел, что-то среднее между астероидами, находящимися между орбитами Юпитера и Нептуна, и объектами пояса Койпера.

Иногда у кентавров появляются черты комет - начинают из частиц газа и пыли формироваться комы и хвосты.

Ученых удручало, что активных кентавров в поле досягаемости крайне мало. Начиная с 1927 года было открыто только 18 таких объектов.

Отсутствие активности объясняется тем, что сверхнизкие температуры не способствуют процессам сублимации жидкостей или переходу из твердого состояния в газообразное. 

Но группе астрономов из Университета Северной Аризоны повезло. Активность проявил Centaur 2014 OG392. Аппаратура зафиксировала у него зачатки кометного хвоста. Один из первых анализов, проведенных учеными, позволил допустить наличие аммиака либо углекислого газа в шлейфе объекта.

На расстоянии в 400 000 километров от кентавра ученые рассмотрели кому, присущую кометам.

Активность кентавра привела к тому, что Центр малых планет принял решение переквалифицировать его в комету. Она получила название C/2014 OG392 (PANSTARRS). 

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