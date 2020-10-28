Американские биологи нашли новое смертельно опасное заболевание у мужчин

В ближайшем будущем сильной половине человечества может угрожать редчайшее заболевание. Недавно американские биологи обнаружили смертельную болезнь у мужчин, о которой ранее ничего не было известно. Как отметили специалисты, от недуга, который получил название синдром VEXAS, скончалось 40% пациентов, на многих из которых не действовали никакие способы лечения.

Ученые рассказали о симптомах этой болезни. В этот список вошли лихорадка, тромбы, воспаление хрящевой и легочной тканей, а также кровеносных сосудов. Как подчеркивают ученые, эти процесс оказывают огромное влияние на жизненно важные органы.

Для обнаружения синдрома VEXAS биологи провели анализ генома пациентов с похожими симптомами. В итоге они установили, что в организме мужчин присутствует ген UBA1. Это дало повод говорить об обнаружении нового генетического заболевания. Ученым известно всего пять десятков человек, у которых есть синдром VEXAS, но они подозревают, что реальная численность таких людей значительно больше, пишет profile.ru .

Ученые считают, что в будущем это открытие позволит подобрать эффективное лечение для пациентов, страдающих этим редким заболеванием. Биологи предполагают, что для этого понадобится генная терапия или пересадка костного мозга.