Астрофизик сообщил о возможности падения астероида перед выборами в США

Накануне президентских выборов в США - 2 ноября на нашу планету может рухнуть астероид размером с холодильник. Такую новость сообщил американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон. Астероид 2018VP1, который относится к группе «Аполлон», мчится к Земле со скоростью более 25 тыс. миль в час (40 тыс. км/ч), заявил эксперт.

При этом он подчеркнул, что небесное тело особого вреда не нанесет, так как оно сравнительно небольших размеров. Ученый уверен, если конец света наступит в этом году, это будет не по вине Вселенной.

Еще в августе специалисты NASA сообщили, что астероид 2018 VP1, которым пугают американских избирателей, пройдет в 384 тыс. км от Земли в 18:30 мск 2 ноября. Вероятность того, что космический объект войдет в атмосферу Земли, ученые оценили как 1:240, или 0,41%.

Отметим, что астероид 2018VP1, который был замечен 16 ноября 2018 года, специалисты не назвали опасным: компьютерное моделирование его траектории не показало будущего столкновения с Землей. Астероид вращается на более значительном удалении от Солнца, но когда Земля максимально удаляется от светила, некоторые астероиды этой группы пересекают орбиту планеты, и в таком случае может произойти сближение.

Отметим, что Челябинский метеорит диаметром около 20 метров специалисты обнаружили до момента входа в атмосферу. Взрыв мощностью 500 килотонн в тротиловом эквиваленте произошел на высоте 30-70 километров. Ударная волна достигла поверхности, но падение метеорита не нанесло серьезных разрушений.

Ученые считают самым опасным космическим объектом астероид (144898) 2004 VD17, диаметр которого достигает около километра. Его падение на Землю вызовет землетрясение магнитудой 7,4. Кроме того, может возникнуть кратер диаметром 10 километров. Но вероятность того, что небесное тело столкнется с Землей весьма низка. В 2102 году, когда произойдет сближение, вероятность его падения на Землю составит 1 из 58,8 миллиона.

В целом ежегодно происходит несколько сближений астероидов с Землей на расстояние, равному расстоянию от нашей планеты до Луны.

Хотя риск столкновения все же есть, ведь некоторые объекты обнаруживаются только за 24 часа. Мощность взрыва от столкновения астероида с Землей составляет от одной до 10 килотонн, что можно сравнить с энергией взрыва ядерной бомбы времен Второй мировой войны.