Астрофизик сообщил о возможности падения астероида перед выборами в США

Сегодня, 17:09

Александр Зуев

0

Image 16+
Астрофизик сообщил о возможности падения астероида перед выборами в США

Накануне президентских выборов в США - 2 ноября на нашу планету может рухнуть астероид размером с холодильник. Такую новость сообщил американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон. Астероид 2018VP1, который относится к группе «Аполлон», мчится к Земле со скоростью более 25 тыс. миль в час (40 тыс. км/ч), заявил эксперт.

При этом он подчеркнул, что небесное тело особого вреда не нанесет, так как оно сравнительно небольших размеров. Ученый уверен, если конец света наступит в этом году, это будет не по вине Вселенной.

Еще в августе специалисты NASA сообщили, что астероид 2018 VP1, которым пугают американских избирателей, пройдет в 384 тыс. км от Земли в 18:30 мск 2 ноября. Вероятность того, что космический объект войдет в атмосферу Земли, ученые оценили как 1:240, или 0,41%.

Отметим, что астероид 2018VP1, который был замечен 16 ноября 2018 года, специалисты не назвали опасным: компьютерное моделирование его траектории не показало будущего столкновения с Землей. Астероид вращается на более значительном удалении от Солнца, но когда Земля максимально удаляется от светила, некоторые астероиды этой группы пересекают орбиту планеты, и в таком случае может произойти сближение.

Отметим, что Челябинский метеорит диаметром около 20 метров специалисты обнаружили до момента входа в атмосферу. Взрыв мощностью 500 килотонн в тротиловом эквиваленте произошел на высоте 30-70 километров. Ударная волна достигла поверхности, но падение метеорита не нанесло серьезных разрушений.

Ученые считают самым опасным космическим объектом астероид (144898) 2004 VD17, диаметр которого достигает около километра. Его падение на Землю вызовет землетрясение магнитудой 7,4. Кроме того, может возникнуть кратер диаметром 10 километров. Но вероятность того, что небесное тело столкнется с Землей весьма низка. В 2102 году, когда произойдет сближение, вероятность его падения на Землю составит 1 из 58,8 миллиона.

В целом ежегодно происходит несколько сближений астероидов с Землей на расстояние, равному расстоянию от нашей планеты до Луны.

Хотя риск столкновения все же есть, ведь некоторые объекты обнаруживаются только за 24 часа. Мощность взрыва от столкновения астероида с Землей составляет от одной до 10 килотонн, что можно сравнить с энергией взрыва ядерной бомбы времен Второй мировой войны.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

NASA решило заняться НЛО и пришельцами

17-10-2020, 21:53

Вскрытие умерших от коронавируса COVID-19 показывает вирус в глазных яблоках

16-10-2020, 09:13

Конец света предрекли человечеству в ноябре 2020 года

15-10-2020, 07:59

Приближающийся к Земле астероид оказался ракетой из прошлого века

12-10-2020, 13:49

Университет Хопкинса: у людей есть гены, чтобы регенерировать глаз

9-10-2020, 12:58

Ученые оценили эффективность вакцин в случае мутации коронавируса

9-10-2020, 11:52

Назван фактор смерти от коронавируса

8-10-2020, 12:25

Озвучена «вопиющая» ошибка при варке картофеля

8-10-2020, 09:00

Найдены 24 планеты, более комфортные для жизни, чем Земля

6-10-2020, 10:13

У коронавируса выявлено неожиданно полезное свойство

6-10-2020, 09:32

Обычное стекло заменит прозрачная древесина

5-10-2020, 20:56

Температуры днем и ночью выравниваются из-за глобального потепления

5-10-2020, 13:36

Ученые оценили шансы на обнаружение умирающей инопланетной цивилизации

2-10-2020, 21:11

При появлении Луны Земля лишилась 60% атмосферы

1-10-2020, 23:18

Ученые обнаружили натуральное средство от COVID-19

1-10-2020, 13:08

Ученые разработали экспериментальный метод лечения рака без лекарств

29-09-2020, 10:47

Астрономы на орбите обнаружили загадочный «Объект А»

28-09-2020, 12:50

Северная Америка начала раскалываться пополам - ученые

26-09-2020, 15:11

Доказана возможность путешествия во времени без парадоксов

25-09-2020, 13:55

Обнаружена «секундная стрелка» в биологических часах мозга

21-09-2020, 14:41

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров