Ученые доказали, что дождь способен двигать горы

Сегодня, 09:02

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Ученые доказали, что дождь способен двигать горы

Согласно заявлению коалиции международных ученых, сильный дождь может сдвинуть горы с места. Такое невероятное открытие эксперты сделали вследствие проведенного исследования в центральных и восточных Гималаях Бутана и Непала, сообщает «Planet Today».

Специалисты из Бристольского университета выявили, что дождь может сдвигать горы и размывать ландшафт, причем может делать это настолько быстро, что буквально «высасывает камни» из земли. В доказательство этой теории ученые разработали специальную методику исследования частиц из космоса внутри песчинок, обнаруженных в горных регионах. Эти песчинки в научных кругах называются «космическими часами», ведь с их помощью возможно определить скорость размытия реками скал, и в течение какого периода времени возникает сильная эрозия материала. Команда геологов обнаружила, что смесь атмосферных и твердых земных процессов вместе формирует горные районы, поэтому сильные ливни могут буквально «точить камни».

Автор исследования доктор Байрон Адамс пояснил, что их научное открытие может предсказать изменения климата для всех горных ландшафтов мира.

«Наше открытие — это захватывающий прорыв, ведь раньше теория о том, что дождь и разлив рек влияет на изменение горного ландшафта был абсолютно непредсказуем на практике», – сказал Байрон Адамс.

Доктор и геолог подчеркнул, что когда космическая частица из космоса достигает Земли, она, вероятно, ударяет песчинки на склонах холмов, когда они переносятся к рекам. Вследствие этого некоторые атомы в каждой песчинке могут превращаться в редкий элемент, который является важнейшим компонентом для исследования скорости изменения горных ландшафтов.

Резонансное открытие группы геологов уже активно обсуждают ученые по всему миру — ведь благодаря проведённому исследованию, можно будет скорректировать процессы управления земельными ресурсами и горной инфраструктурой наилучшим образом.

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