На Венере найдены следы существования ранних форм жизни

Сотрудница колледжа в Индии Ариджита Манн сделала открытие. Речь идет о том, что на Венере обнаружены следы существования ранних форм жизни. При этом Манн считает, что речь идет о простейших ее формах.

Ученые нашли на этой планете аминокислоту глицин. Это вещество было первой органической молекулой, которая когда-то появилась на Земле. Это указывает на наличии жизни. Элемент, который является ключевым звеном химической эволюции и происхождения жизни, нашли посредством Атакамской большой антенной решетки.

Для химической эволюции и происхождения жизни большое значение имеют способы синтеза простейшей аминокислоты глицин из простых молекул.

Вопрос исследования атмосферы Венеры остро встал после того, как в сентябре специалисты из Массачусетса и Кардиффа заявили, что обнаружили в облаках планеты газ фосфин. Этот факт может указывать на то, что Венера обитаема.

Надо сказать, что наука очень мало знает о соседней к Земле планете. Через крайне агрессивную атмосферу Венеры пока не смог проникнуть ни один аппарат

Но ученые нашли способ узнать больше об атмосфере этой планеты. Как отмечают астрономы, на Луне «хранятся» около 10 миллиардов камней, попавших на ее поверхность с Венеры. Предположительно, образцы породы были захвачены метеоритами, двигавшимися от Венеры в сторону Земли. Эти события происходили 800 млн лет назад, когда в Венеру врезался астероид. Эти камни следует найти и доставить на Землю для исследования.

Надо сказать, следы глицина на Венере нельзя отнести к неопровержимым признакам наличия жизни, однако это вещество — строительный материал для белков, из которых состоят живые организмы, пишет popmech.ru .

Как считают специалисты, Венера может проходить начальный этап биологической эволюции.