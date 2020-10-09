NASA решило заняться НЛО и пришельцами

Национальное управление по исследованию аэронавтики и космического пространства (NASA) заявило о намерении усилить поиски неопознанных летающих объектов. В случае каких-либо столкновений с НЛО военные летчики теперь будут обязаны заполнять специальный формуляр, информирует «Комсомольская правда».

Весной военное ведомство США опубликовало три резонансных видеоролика, запечатленных радарами истребителей ВМС Америки. На них были зафиксированы 3 объекта НЛО в разной комплектации и с разной степенью видимости. Из комментариев к публикации следует, что одна запись была сделана в ноябре 2004 года, две другие – в январе 2015 года. Причем американские военные, предоставившие ведомству эти снимки, заверили в их подлинности.

В связи с участившимися случаями появления НЛО в американском небе, в августе 2020 года при ВМС США была создана оперативная группа, призванная исследовать природу странных объектов и определить, насколько они опасны. Американских военных даже обязали заполнять специальный формуляр, после встречи с НЛО, причем свидетельства должны предъявлять также техники и операторы наземных радарных установок. Из уже заполненных формуляров следует, что НЛО часто меняют свою траекторию полета — с ускорением от 100 до 1000g, что является абсолютно недостижимым для любого летчика. Отмечается, что свидетели возникновения НЛО не видели никаких воздушных завихрений, не слышали ударов, которые обычно производят летательные аппараты, преодолевая звуковой барьер.

С целью избавить население от стереотипа, что НЛО — это какие-то неизвестные инопланетяне, ВМС США предложило переименовать неопознанные объекты в UAP. Это аббревиатура расшифровывается как «неопознанные воздушные явления», что должно способствовать искоренению устоявшегося мнения людей о летающих тарелках, а также избавлению от различных предубеждений.