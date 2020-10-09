Конец света предрекли человечеству в ноябре 2020 года

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Конец света предрекли человечеству в ноябре 2020 года

Ведущие астрологи мира предсказали наступление конца света в ноябре 2020 года. Эксперты утверждают, что Луна сойдет с орбиты, чем спровоцирует формирование на Земле страшнейших катаклизмов, которые приведут к гибели всего живого. 

Множество предсказателей еще в сентябре 2020 года сошлись во мнении, что в ноябре произойдет конец света. Такие выводы они сделали в ходе наблюдения за поведением звезд и небесных тех. Утверждают, что эта информация была подтверждена и учеными.

Астрологи сообщили, что в последнее время показатели лунного цикла значительно сбились. Это говорит об увеличении гравитационной активности Луны.

Предсказывают, что спутник Земли практически упадет на нашу планету. За собой он принесет страшную опасность для человечества. От такого приближения, по словам предсказателей, столкновения Луны с Землей не избежать. От этого удара, вероятнее всего, все люди на планете будут уничтожены.

Опускаясь в детали, чрезмерная активность Луны приведет к огромному количеству цунами на планете. Также ожидается пробуждение всех вулканов, даже самых смертельно опасных.

В то время ученые из NASA полностью опровергают поступившую информацию. Они не отрицают того факта, что Луна будет очень активна, однако последствия этого слишком преувеличены.

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