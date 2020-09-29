Обычное стекло заменит прозрачная древесина.

Обычные и привычные стекла вскоре может заменить обработанная особым образом древесина. Такой материал смогли разработать американские специалисты.

Как отмечают специалисты, стекло - невыгодный материал как в экономичном плане, так и в плане экологии. Да и по своим качествам стекло оставляет желать лучшего: через него наружу утекает тепло в холодную погоду и проникает тепло в жару. При его производстве выбросы углерода в атмосферу составляют порядка 25 тыс. метрических тонн ежегодно.

Реальностью ближайшего будущего может стать прозрачная древесина в оконных проемах человеческого жилья. Группа ученых из американской Лаборатории лесных продуктов вместе с учеными университетов Мэриленда и Колорадо под руководством Цзюньун Чжу создали способ получения прозрачной древесины, по своим характеристикам значительно превосходящей стекло.

В процессе берут древесину самого легкого в мире бальсового дерева, которое к тому же очень быстро растет, обрабатывают специальным образом, затем отбеливают и пропитывают синтетическим полимером. В конце концов древесина становится прозрачной, как стекло. Входящие в состав обрабатывающих материалов натуральная целлюлоза и энергопоглощающий полимерный наполнитель придают прозрачному продукту прочность и легкость, превосходящие стекло: такую древесину легко согнуть, она выдержит сильные удары, не разбиваясь на осколки. Кроме этих замечательных показателей прозрачную древесину отличает и пятикратная эффективность в термическом плане.

Неоспоримым достоинством прозрачной древесины является и возобновляемое сырье, при этом выбросы углекислого газа в атмосферу почти сойдут на нет, а затраты на внедрение новой технологии минимальны.