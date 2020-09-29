Температуры днем и ночью выравниваются из-за глобального потепления

Британские экологи бьют тревогу по поводу опасных последствий всемирного потепления. По данным исследователей в недалеком будущем из-за глобального потепления климат ночи может сделаться теплее, чем дни, информирует «News.ru».

Ученые из Эксетерского университета Великобритании установили, что на основе температурных данных 34 лет, повсеместное глобального потепления изменит перепад температур, сделав ночи тёплыми быстрее, чем дни. Свои исследования эксперты опубликовали в международном журнале Global Change Biology.

Специалистами были проанализированы данные температур, влажности и облачного покрова с 1983 по 2017 год. Как выявили ученые, на протяжении указанного времени на всей территории Земли ночная температура на 54% опережала дневную. Вероятной причиной такого явления называется некоторые изменения в концентрации облаков. Из-за этих образований поверхность земли охлаждается днем, но сохраняет тепло ночью.

«Такое наблюдаемое ассиметричное потепление способно нанести значительный вред всему растительному и животному миру планеты», - заявили британские экологи.

Они отметили, что более сильное ночное потепление связано с более влажным климатом, что имеет важные последствия для роста растений и того, как взаимодействуют между собой виды, в частности насекомые и млекопитающие.