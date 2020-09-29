Ученые оценили шансы на обнаружение умирающей инопланетной цивилизации

Сегодня, 21:11

Ольга Громова

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Ученые оценили шансы на обнаружение умирающей инопланетной цивилизации

Калеб Шарф, астробиолог из Колумбийского университета США рассказал, почему человечеству до сих пор не удалось обнаружить внеземную цивилизацию, сообщает Planet Today.

Ученый считает, что Земля - не единственная населенная планета во Вселенной. Несомненно, существуют другие цивилизации. Однако людям не удается обнаружить их потому, говорит ученый, что живут они «тихо». Если же вдруг на горизонте забрезжит умирающая цивилизация, то человечество ее точно заметит.

Астробиолог Шарф отметил, что на сегодняшний день инопланетян можно искать, прибегнув к нескольким различным способам. К примеру, существ разумных могут выдать загрязнение атмосферы.

«Технологические признаки существования развитых инопланетных цивилизаций могут проявляться особенно ярко, если речь идет о погибающем мире. Вполне вероятно, что развитым инопланетным существам угрожают те же бедствия, что и нам — например, экологический кризис», — считает ученый.

Ранее стало известно, что австралийскому радиотелескопу MWA удалось просканировать участок неба, где содержится не менее 10 миллионов звезд. Ученые проделали невероятный объем работы, но признали: даже намеков на следы инопланетных цивилизаций найдено не было.

На наличие сигналов были заодно проверены и шесть экзопланет, но снова глухо. Однако ученые не расстраиваются. Они допускают, что инопланетяне могут использовать не такие сигналы, как земляне, а новые и нам неизвестные.


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