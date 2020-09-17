Обнаружена «секундная стрелка» в биологических часах мозга

В биологических часах мозга ученые нашли «секундную стрелку».

Неординарный опыт на мышах помог ученым найти «секундную стрелку» в головном мозге человека. Научный журнал Neuron опубликовал результаты научных выводов.

Группе американских ученых из Калифорнийского университета удалось обнаружить «секундную стрелку» внутренних часов человека. Давно известно, что «внутренние часы» человека помогают его организму определять время суток, чтобы запускать те или иные процессы жизнедеятельности. До недавнего времени ученым было неясно, насколько точно организм может определять время.

Раскрыть более подробный механизм «часов» ученым помогли мыши. В ходе эксперимента ученые за 6,3 секунды перед кормлением посылали грызунам сигнал, представляющий собой аромат еды. И при этом отслеживали активность мышиного мозга. Благодаря одинаковым интервалам перед едой на протяжении не одного дня, мыши запомнили их. Таким образом выяснилось, что мозг грызуна подобно «секундной стрелке» смог корректировать последовательность сигналов нейронов.

Авторы работы уверены: изучение данного вопроса имеет немалую практическую ценность. Например, в будущем это позволит медикам вовремя выявить отклонения в работе человеческого мозга. И намерены продолжать исследование и дальше.