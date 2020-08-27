Шведские ученые нашли защищающее от коронавируса средство

Шведские ученые, похоже, нашли средство, защищающее от коронавируса. Они обнаружили небольшое нейтрализующее антитело, которое блокирует проникновение коронавируса в клетки. Как они отмечают, это нанотело может стать эффективным противовирусным средством.

Ученые ввели альпаке S-белок коронавируса. Спустя два месяца в образцах крови животного наблюдался сильный иммунный ответ против S-белка (белка-«шипа»). Специалисты выделили и клонировали нейтрализующие антитела, после чего определили их структуру для оценки эффективности против коронавируса. Ученые установили, что антитело Ty1 способно нейтрализовать вирус, прикрепляясь к той части белка-«шипа», которая связывается с рецептором ACE2.

Надо сказать, что нанотела обладают преимуществами по сравнению с обычными антителами. Размер нанотела составляет менее одной десятой размера обычных антител. Их легче производить в больших масштабах с меньшими затратами. Специалисты из Каролинского университета уже приступили к доклиническим исследованиям на животных. Если испытания пройдут успешно, то действия антитела проверят на людях, пишет Индикатор .

Ученые считают, что с помощью антитела можно предотвратить тяжелое течение болезни.