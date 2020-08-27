Способность переваривать молоко является генетической мутацией

Способность усваивать молоко - это генетическая мутация, считают ученые. Ведь с такой способностью у древних людей было гораздо больше шансов выжить.

Ученые из университета Иоганна Гуттенберга изучали останки солдат бронзового века, погибших в 1200 году до нашей эры. Оказалось, что людские пищевые привычки не всегда были такими, как сейчас. Например, сейчас 90% взрослого населения планеты без проблем переваривает молоко. Однако переносимость лактозы в древние времена возникла вследствие генетических мутаций: именно они вызвали последующий синтез лактазы — особого фермента, который способен расщеплять лактозу.

Далее мутация стала быстро «прогрессировать» благодаря механизмам естественного отбора. Как говорит профессор Швейцарского Фрибургского университета Даниэль Вегма, за 3000 лет более устойчивые к лактозе люди смогли принести больше потомства, да и у самих этих детей шансов на выживание было больше.

Многие ученые считают, что молочное скотоводство возникло на Ближнем Востоке и в Индии от 10 до 15 тыс. лет назад, то есть примерно тогда, когда возникло земледелие и люди перешли к оседлому образу жизни. Домашние коровы спровоцировали мутацию в гене LCT в популяциях первых «фермеров». Вследствие этого у людей появилась возможность, которая отсутствует почти у всех других млекопитающих – возможность во взрослом возрасте усваивать молочную лактозу. Сейчас эта мутация есть почти у всех европейцев при том, что у других жителей Земли она встречается далеко не так часто.

Кстати, во многих странах запрещено употребление молока в пищу.