Астроном-любитель снял на видео столкновение НЛО с Солнцем

В разных странах мира существует множество общественных организаций и энтузиастов, которые занимаются поиском загадочных явлений в виде НЛО.

С точки зрения науки, до сих пор не существует ни одного подтвержденного доказательства того, что появляющиеся в небе странные объекты каким-либо образом связаны с инопланетной жизнью. Вот и сейчас в сети возник спор вокруг видео, опубликованного астрономом-энтузиастом. На кадрах запечатлено столкновение неопознанного летающего объекта с Солнцем. Неизвестно, что именно удалось снять астроному с помощью телескопа и видеокамеры, но это явление очень похоже на НЛО. Это видео распространилось по Сети и стало темой бурных обсуждений.

Скептически настроенные комментаторы сочли, что это могла быть просто соринка, которая попала в объектив. Другие посчитали, что это не НЛО, а космический мусор. Примечательно, что сам астроном, который запечатлел странный объект крупным планом, не знает, что он именно заснял. До этого момента кадры, на которых видно крупным планом Солнце, публиковали лишь специалисты космической обсерватории SOHO, которая передавала данные на Землю.



