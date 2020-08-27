Астроном-любитель снял на видео столкновение НЛО с Солнцем

Сегодня, 09:23

Александр Зуев

0

Image 16+
Астроном-любитель снял на видео столкновение НЛО с Солнцем

В разных странах мира существует множество общественных организаций и энтузиастов, которые занимаются поиском загадочных явлений в виде НЛО. 

С точки зрения науки, до сих пор не существует ни одного подтвержденного доказательства того, что появляющиеся в небе странные объекты каким-либо образом связаны с инопланетной жизнью. Вот и сейчас в сети возник спор вокруг видео, опубликованного астрономом-энтузиастом. На кадрах запечатлено столкновение неопознанного летающего объекта с Солнцем. Неизвестно, что именно удалось снять астроному с помощью телескопа и видеокамеры, но это явление очень похоже на НЛО. Это видео распространилось по Сети и стало темой бурных обсуждений.

Скептически настроенные комментаторы сочли,  что это могла быть просто соринка, которая попала в объектив. Другие посчитали, что это не НЛО, а космический мусор. Примечательно, что сам астроном, который запечатлел странный объект крупным планом, не знает, что он именно заснял. До этого момента кадры, на которых видно крупным планом Солнце, публиковали лишь специалисты космической обсерватории SOHO, которая передавала данные на Землю.


Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Ученые обнаружили над Марсом странную вращающуюся спираль света

27-08-2020, 17:15

Созданы микророботы, доставляющие лекарства прямо в проблемные места

27-08-2020, 11:47

Ученые доказали, что бактерии способны путешествовать между планетами

26-08-2020, 12:15

Ученые: микропластик способен накапливаться в органах человека

18-08-2020, 16:34

ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от коронавируса

17-08-2020, 20:07

Ученые: социальные связи предотвращают развитие депрессии

17-08-2020, 17:58

Избыточный вес повышает риск госпитализации пациентов с коронавирусом

16-08-2020, 17:46

Точный порядок возникновения первых симптомов коронавируса установлен

16-08-2020, 14:13

Ученые Коми обнаружили десятый признак старения

16-08-2020, 12:41

Медики рассказали, кому коронавирус не грозит

13-08-2020, 08:27

Ученые из США нашли простой способ лечения коронавируса

12-08-2020, 17:38

Магнитное поле Земли помогло археологам подтвердить дату сожжения Иерусалима

10-08-2020, 17:59

Психолог разрешил давать планшеты детям с двух лет

9-08-2020, 12:50

Подключение деревьев к 5G позволит следить за состоянием леса

8-08-2020, 07:29

Названы главные особенности людей с высоким уровнем интеллекта

7-08-2020, 00:09

Мышьяк в рисе может быть возможной причиной возросшей смертности в мире

6-08-2020, 17:24

Над Луной пронесся загадочный НЛО

6-08-2020, 09:07

Ученые: предок коронавируса появился 70 лет назад

3-08-2020, 20:56

Ученые смогут предсказывать изменения климата на 5 лет вперед

3-08-2020, 10:28

Ученые сравнили сперматозоид со штопором и выдрой

2-08-2020, 13:41

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров