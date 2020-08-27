Лeдянoй пaнциpь Eвpoпы изменил свое положение на 70 градусов. На это ему понадобилось примерно миллион лет.

Европа - так называется самый маленький спутник Юпитера. Его ледяной панцирь на протяжении последнего миллиона лет постоянно менял свое положение. В конце концов, в настоящее время он сдвинулся на 70 градусов со своим первоначальным положением. Теперь ученые уверены, что в Европе существует подземный океан.

Четвертый по размеру спутник Юпитера еще в 1610 году открыл Галилей. Европа - полностью ледниковое образование. До сих пор над множеством его загадок работают ученые. Очередное научное исследование Европы взялись провести ученые под руководством глaвнoгo учeнoгo Унивepcитeтa Kocмoca Пола Шенка.

Скрупулезно изучив увеличенные снимки трещин, исследователи выяснили, что их глубина – не менее 200 метров. Ледяная поверхность могла постепенно становиться толще, а трещины образовались во время дрейфа полюсов. Подобные узоры-трещины могли образоваться, когда внешняя ледяная оболочка Европы меняла свое положение относительно внутренней.

Также исследования подтвердили существование внутреннего океана: ледяная оболочка отделена от ядра спутника океаном жидкости. Глубина такого «водоема» может быть более 150 километров. Жидкое состояние поддерживается внутренним жаром Европы.

По мнению Пола Шенка, ледяной покров отдалился на 70 градусов от места образования, а значит, всю историю тектоники нужно пересмотреть. Более точные данные по ледяному панцирю эксперты смогут получить после запуска зонда Europa Clipper, запланированного на 2025 год.