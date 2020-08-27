Илон Маск назвал примерную стоимость чипирования людей

Илон Маск рассказал о чипировании людей и о примерной цене на такую процедуру.

Самый популярный изобретатель нашего времени Илон Маск на одноименной презентации рассекретил примерную стоимость вживления чипа в череп человека.

По его словам, сначала стоимость будет ощутимо высокой, с течением времени она будет снижаться. Причем сам он надеется, что в итоге цена чипирования вместе с хирургической операцией, проводимой в автоматическом режиме, окажется на уровне нескольких тысяч долларов.

Далее Маск пояснил, что инженеры из компании Neuralink планируют создать полностью автоматизированную систему для проведения подобных операций. А само устройство размером с монету останется незамеченным для постороннего глаза. По задумке изобретателей, чип должен влиять на работу мозга, в том числе и в процессе лечения от различных болезней.

Ранее бизнесмен рассказывал об успешных опытах чипирования свиней. Вживленный имплант помогал ученым следить за активностью осязательных участков мозга животных по беспроводному каналу связи - люди видели, чего касалась свинья своим носом-пятачком. По прогнозам ученых, разработка поможет вести борьбу с эпилепсией, параличом и другими заболеваниями, в ходе которых нарушается функционирование головного или спинного мозга.

В мае изобретатель заявлял о том, что его Neuralink готов в самом скором будущем вживить чип в человеческий мозг. Еще примерно год, и пациенты с утраченным из-за болезни зрением, слухом или подвижностью получат новый имплант, способный помочь им.