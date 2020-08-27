Илон Маск назвал примерную стоимость чипирования людей

Вчера, 23:11

0

Image 16+
Илон Маск назвал примерную стоимость чипирования людей

Илон Маск рассказал о чипировании людей и о примерной цене на такую процедуру.

Самый популярный изобретатель нашего времени Илон Маск на одноименной презентации рассекретил примерную стоимость вживления чипа в череп человека.

По его словам, сначала стоимость будет ощутимо высокой, с течением времени она будет снижаться. Причем сам он надеется, что в итоге цена чипирования вместе с хирургической операцией, проводимой в автоматическом режиме, окажется на уровне нескольких тысяч долларов.

Далее Маск пояснил, что инженеры из компании Neuralink планируют создать полностью автоматизированную систему для проведения подобных операций. А само устройство размером с монету останется незамеченным для постороннего глаза. По задумке изобретателей, чип должен влиять на работу мозга, в том числе и в процессе лечения от различных болезней.

Ранее бизнесмен рассказывал об успешных опытах чипирования свиней. Вживленный имплант помогал ученым следить за активностью осязательных участков мозга животных по беспроводному каналу связи - люди видели, чего касалась свинья своим носом-пятачком. По прогнозам ученых, разработка поможет вести борьбу с эпилепсией, параличом и другими заболеваниями, в ходе которых нарушается функционирование головного или спинного мозга.

В мае изобретатель заявлял о том, что его Neuralink готов в самом скором будущем вживить чип в человеческий мозг. Еще примерно год, и пациенты с утраченным из-за болезни зрением, слухом или подвижностью получат новый имплант, способный помочь им.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Ученые обнаружили над Марсом странную вращающуюся спираль света

27-08-2020, 17:15

Созданы микророботы, доставляющие лекарства прямо в проблемные места

27-08-2020, 11:47

Ученые доказали, что бактерии способны путешествовать между планетами

26-08-2020, 12:15

Ученые: микропластик способен накапливаться в органах человека

18-08-2020, 16:34

ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от коронавируса

17-08-2020, 20:07

Ученые: социальные связи предотвращают развитие депрессии

17-08-2020, 17:58

Избыточный вес повышает риск госпитализации пациентов с коронавирусом

16-08-2020, 17:46

Точный порядок возникновения первых симптомов коронавируса установлен

16-08-2020, 14:13

Ученые Коми обнаружили десятый признак старения

16-08-2020, 12:41

Медики рассказали, кому коронавирус не грозит

13-08-2020, 08:27

Ученые из США нашли простой способ лечения коронавируса

12-08-2020, 17:38

Магнитное поле Земли помогло археологам подтвердить дату сожжения Иерусалима

10-08-2020, 17:59

Психолог разрешил давать планшеты детям с двух лет

9-08-2020, 12:50

Подключение деревьев к 5G позволит следить за состоянием леса

8-08-2020, 07:29

Названы главные особенности людей с высоким уровнем интеллекта

7-08-2020, 00:09

Мышьяк в рисе может быть возможной причиной возросшей смертности в мире

6-08-2020, 17:24

Над Луной пронесся загадочный НЛО

6-08-2020, 09:07

Ученые: предок коронавируса появился 70 лет назад

3-08-2020, 20:56

Ученые смогут предсказывать изменения климата на 5 лет вперед

3-08-2020, 10:28

Ученые сравнили сперматозоид со штопором и выдрой

2-08-2020, 13:41

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров