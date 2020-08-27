В Японии рассказали о неэффективности «блокираторов» коронавируса

«Блокираторы вируса», которые надо носить на шее, чтобы избежать заражения коронавирусом, не дают никакого эффекта. Такое заявление сделали в управлении по делам потребителей Японии.

Прежде всего речь идет о продукции компании TOA Industry Co.,Ltd. Известно, что в феврале компания распространила информацию о портативном блокаторе вирусов как средстве для профилактики заражения коронавирусом. Японское средство носится на шее и, как заявляет производитель, способствует снижению количества вирусов в окружающем воздухе, помогает иммунитету справляться с простудными заболеваниями и уменьшает вероятность заражения.

Компания проводила эксперименты в закрытом помещении. Но в обычных условиях эффективность блокатора не получила подтверждения. В этой связи управление попросило компанию убрать информацию об эффективности средства против вирусов, так как такие сведения вводят потребителей в заблуждение, пишет РИА Новости .

Еще в апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков появился на публике с блокатором вирусов в виде бейджика. Позже стало известно, что представитель Кремля отказался от этого средства. А в мае Песков переболел коронавирусом.