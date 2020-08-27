Участники эксперимента обменялись телами в Швеции

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Участники эксперимента обменялись телами в Швеции

Шведским ученым удалось провести эксперимент по виртуальному обмену телами знакомых между собой людей. Оказалось, что такая иллюзия очень меняет восприятие личности, и далеко не в лучшую сторону. Об исследовании сообщает журнал iScience.

Ученые Каролинского института под управлением нейробиолога Хенрика Эрссона изобрели специальные приспособления для создания иллюзии обмена телами. Для эксперимента были приглашены 66 пар друзей. Изобретение представляет собой определенные головные шлемы-дисплеи, которые могут имитировать тело напарника от первого лица.

В процессе исследования ученые дотрагивались до участков тела участников. Подносили к телу нож, чтобы наблюдать за чувствительностью кожи подопытных. Напряжение испытуемого заметно возрастало даже когда в очках он видел тело друга вместо своего.

Таким образом, ученым удалось доказать, что человек будет воспринимать тело, которое видит перед собой, как свое.

Интересно было наблюдать и за изменениями в сознании. Перед экспериментом участники прошли тест, по которому оценивали себя и друзей по шкалам, определяющим черты характера (в сумме 120 черт). После своеобразного «обмена» телами, добровольцев опросили снова.

Выяснилось, что после эксперимента оба участника стали считать себя более похожими друг на друга.

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