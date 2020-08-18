Ученые обнаружили над Марсом странную вращающуюся спираль света

Астрофизики давно изучают Марс, который часто упоминается как символ переселения людей на другие планеты. В июле на Марс отправились миссии сразу из трех стран: США, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

Недавно сотрудники NASA были удивлены странным явлением. Они обнаружили над Южным полюсом Марса гигантскую вращающуюся спираль ультрафиолетового цвета. Открытие было сделано благодаря космическому модулю MAVEN. Примечательно, что загадочный свет появляется лишь в ночное время. То же явление наблюдается на Земле, и оно известно как северное сияние. Специалисты отмечают, что объект пульсирует один раз в сутки. Посылаемое Солнцем ультрафиолетовое излучение расщепляет соединения, находящиеся в высотных слоях атмосферы Красной планеты. Сейчас ученые пытаются объяснить это невидимое человеческому глазу явление.

Как отмечает Ник Шнайдер, специалист Лаборатории атмосферной и космической физики Университета Колорадо, ученые понимают происхождение света, но его форма остается загадкой. Как отметил ученый, весь Марс окружен сферой из пульсирующих узоров. Над Северным полюсом четвертой по удаленности от Солнца планеты расположена светящаяся капля, видимая два раза в сутки, вдоль экватора находятся три капли, которые проявляют себя три раза в день. И только над Южным полюсом имеется спираль, пульсирующая один раз в сутки.