Созданы микророботы, доставляющие лекарства прямо в проблемные места

Ученым Пенсильванского университета удалось создать уникальных микроскопических роботов, которые доставляют лекарственные препараты прямо в проблемные органы. Величиной они тоньше человеческого волоса. При введение их в тело больного, они отслеживают нервные импульсы в сердце и мозге и самостоятельно принимают решение о лечении. Роботы перемещаются с потоком крови и совершают доставку лекарств прямо в больной орган.

Благодаря такой инновации можно добиться уменьшения побочных реакций на препараты. По словам одного из автора разработки, эти приборы навсегда изменят медицину. Их движения управляются с помощью лазерных установок.

Для таких микророботов разработали специальные нанодвигатели. Они состоят из нескольких платиновых, титановых, кремниевых и полимерных пластин. При пропускании тока, пластинки меняют свою форму, что создает движущую силу. Если устройство попадает в жидкость, эффект усиливается.

Специалистами было создано около миллиона микророботов. Встроенные фотодатчики, применяя которые можно контролировать их движение. Для этого применяются вспышки света.