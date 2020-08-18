Ученые доказали, что бактерии способны путешествовать между планетами

Сегодня, 12:15

Ольга Громова

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Ученые доказали, что бактерии способны путешествовать между планетами

Трехлетнее исследование японских ученых на борту Международной космической станции подтвердило, что бактерии способны пережить межпланетное путешествие и сохранить жизнедеятельность в суровых реалиях космоса. Речь о колониях Deinococcus.

В 2018 году ученые из Токийского университета во время исследования нижних слоев стратосферы выявили там живые организмы. Это были бактерии - деинококки. Они сохраняли жизнедеятельность на высоте 12 километров над землей, даже невзирая на мощные проникающие потоки солнечной радиации, сообщает РИА Новости.

После этого ученые задались задачей выяснить, могут ли Deinococcus пережить межпланетарное путешествие и выжить в открытом космосе.

Исследование показало, что деинококки, одни из самых радиоустойчивых бактерий, прекрасно перенесут путешествие с Земли до Марса или наоборот.

Отмечается, что ученые изучили лишь факт пребывания бактерий в космосе и влияние радиации на их жизнедеятельность. Отлет из одной планеты и посадка на другую не рассматривались.

Ученые в ходе эксперимента разместили высушенные агрегаты Deinococcus на внешних панелях японского экспериментального модуля "Кибо" МКС. Образцы разной толщины были подвержены воздействию среды открытого космоса в течение одного, двух и трех лет. Делалось это для того, чтобы проверить выживаемость бактерий во времени.

После того, как время эксперимента вышло, ученые узнали, что все агрегаты размером более 0,5 мм в условиях космоса частично выжили. Бактерии непосредственно на поверхности погибли, но тем не менее они сформировали защитный слой и уберегли от гибели микроорганизмы под ними.

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