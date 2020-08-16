Ученые: микропластик способен накапливаться в органах человека

Человечество уже прочно увязло в пластиковой «ловушке». Одноразовые предметы обихода: пищевая упаковка, косметика, синтетическая одежда – люди еще не могут отказаться от привычных удобств.

Загрязнение воды и воздуха пластиком является глобальной проблемой. Но крошечные фрагменты пластика могут загрязнять не только окружающую среду. Животные и люди могут проглатывать мельчайшие частицы пластика. Как недавно сообщили ученые, крошечные пластиковые частицы проникают в ткани человеческого организма. Они накапливаются в почках, печени и легких. И хотя ученые не определили степень вреда, который наносит микропластик организму, смело можно сказать, что ничего хорошего он не приносит.

Как отмечают сотрудники Аризонского университета, сегодня пластик повсюду, но многие просто не знают, что он есть и внутри человека. Ученые провели исследование, которое посвятили изучению 47 образцов тканей человека. В итоге исследователи убедились, что пластик может присутствовать во всех органах человека.

Ученые обнаружили, что пластик присутствовал в каждом образце ткани, который был проанализирован.

Тем не менее тема о том, что пластик попадает в организм человека, плохо изучена. Ученые предполагают, что это может привести к воспалениям, бесплодию и раку, пишет Новые Известия .

По мнению авторов исследования, не стоит паниковать по поводу того, что микропластик может накапливаться в тканях человека. Ученые считают, что для оценки последствий этого явления необходимо провести эпидемиологические исследования.