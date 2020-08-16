ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от коронавируса

Вчера, 20:07

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ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от коронавируса

Загрязненный воздух приводит к повышенному риску подхватить заболевание легких и впоследствии получить коронавирусную инфекцию. 

К таким данным пришла Национальная статистическая служба Великобритании. Там утверждают, что риск приобрести заболевание повышается на 7% при длительном воздействии на человека загрязненным воздухом в среде.

Последствия загрязненного воздуха неудовлетворительны, поскольку именно это ежегодно отбирает жизнь у 7 млн людей. Загрязненный воздух не дает полноценно работать легким и мешает защитным механизмам организма выполнять свою функцию. Также способствует развитию хронических заболеваний, что может усложнить протекание коронавируса.

Эта проблема приносит с собой и риск для тех, кто имеет какое-либо вирусно-респираторное заболевание.

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