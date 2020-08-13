Ученые: социальные связи предотвращают развитие депрессии

Депрессия – заболевание, из которого зачастую выбраться самостоятельно не получается. Ученые до сих пор не смогли разработать методы борьбы против этого крайне неприятного состояния. Депрессия является одной из главных причин инвалидности во всем мире, но пока исследователи сосредотачивались лишь на нескольких факторах риска.

Недавно сотрудники Массачусетской больницы перечислили все факторы, которые помогут предотвратить развитие депрессии. Всего они выявили 100 таких факторов. Одним из них являются социальные связи.

Ученые отмечают, что количество доверительных контактов помогает человеку предотвратить развитие депрессивного состояния.

Также авторы предположили, что сокращение малоподвижной активности снижает риск психического расстройства.

Ведущий автор исследования, доктор медицинских наук Джордан Смоллер считает, что важным фактором для снижения риска возникновения депрессии является общение с близкими людьми, пишет MedikForum.ru

Факторами, усиливающими депрессию, являются просмотр телевизора, склонность к дневному сну и частые приемы поливитаминов. Новое исследование дает наиболее полную картину модифицируемых факторов, которые могут повлиять на риск возникновения депрессии.

Авторы замечают, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы разобраться в причинах подобного состояния. Также ученые хотят выяснить, почему телевизор вызывает депрессию: из-за негативного воздействия информации или из-за сидячего образа жизни.