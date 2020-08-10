Избыточный вес повышает риск госпитализации пациентов с коронавирусом

Сегодня, 17:46

Александр Зуев

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Избыточный вес повышает риск госпитализации пациентов с коронавирусом

Лишний вес усугубляет хронические заболевания и  увеличивает вероятность возникновения осложнений от  многих недугов. Люди с избыточным весом также подвержены риску госпитализации из-за коронавируса. На это указывают результаты нового исследования, в ходе которого ученые оценили данные из британского биобанка более чем 330 000 человек.

В эти данные входят индекс массы тела (ИМТ), соотношение талии и бедер, а также  возраст, этническая принадлежность, потребление алкоголя, курение и уровень физической активности. Также ученые обратили внимание на информацию о сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете и гипертонии. 

Эти сведения специалисты связали с данными Министерства здравоохранения Англии о госпитализациях пациентов с коронавирусом за период с 16 марта по 26 апреля 2020 года. Ученые обнаружили, что 640 человек были госпитализированы после заражения вирусом и выявили  связь между госпитализацией и повышением ИМТ. 

Отметим,  что ИМТ в пределах 25-30 указывает на  избыточный вес, а ИМТ 30 и выше - на ожирение.

Ученые установили, что у людей с ИМТ более 25 риск госпитализации на 40% выше. Для людей, страдающих ожирением риск был на 70% выше. А у страдающих тяжелым ожирением (ИМТ более 35) вероятность госпитализации повышается более чем вдвое.

Как отмечает профессор Марк Хамер, ученые обнаружили линейное увеличение риска госпитализации с коронавирусом с увеличением ИМТ.  

По оценкам исследователей, 12,4 % случаев преждевременной смерти  в США могут быть обусловлены более высоким индексом массы тела между ранним и средним возрастом.  Как рассчитали исследователи, 3,2% смертей можно было бы избежать, если бы люди с ИМТ  смогли бы снизить уровень до показателя «избыточный вес» к середине жизни. Но только 0,8% участников исследования смогли добиться такого результата. 

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