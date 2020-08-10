Точный порядок возникновения первых симптомов коронавируса установлен

Сотрудники университета Южной Калифорнии США систематизировали данные многих исследований, а также историй болезни 55 тысяч ковид-пациентов и выяснили, в какой последовательности возникают симптомы нового коронавируса.

Начало болезни, как правило, заявляет о себе повышенной температурой и кашлем. Спустя некоторое время заразившегося начинает мучить боль в мышцах, тошнота. Могут также появиться такие симптомы, как рвота и (либо) диарея.

Ученые считают, что знание порядка возникновения симптомов очень важно. Человек, осведомленный о том, как проявляется коронавирус, сможет вовремя его заподозрить при появлении определенной симптоматики и обратиться за помощью к медикам. Своевременное обращение повышает шансы на то, что заболевание будет перенесено в легкой форме.

Кроме того, сознательные люди при первых признаках в обязательном порядке самоизолируются, чтобы не подвергать опасности инфицирования других.