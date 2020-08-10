Ученые Коми обнаружили десятый признак старения

Сегодня, 12:41

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Ученые Коми обнаружили десятый признак старения

Медики назвали еще один признак, говорящий о старении.

На сегодняшний момент были известны 9 признаков, по которым можно было судить о старении организма. Не так давно ученым открылся новый, десятый признак. На эту тему была опубликована научная статья на сайте Института биологии Коми научного центра УрО РАН.

До сих пор о старении говорили такие характерные черты: нестабильность генома, изменения экспрессии генов или фенотипа клетки, клеточное старение, утрата баланса ферментов и белков в клетке, укорочение теломер, дисфункция митохондрий, изменение межклеточных коммуникаций, истощение пула стволовых клеток, а также сбой сигнальных путей, связанных с идентификацией питательных веществ.

Авторы статьи, ученые Алексей Москалев и Александр Фединцев, описывают новое свойство: повышение жидкости внутри внеклеточного матрикса. Макромолекулы белков, а именно коллаген и эластин, аккумулируются в поперечных сшивках. В результате происходит ужесточение одного из элементов соединительной ткани. Такие повреждения накапливаются в долгоживущих молекулах и вредят тканям организма.

По словам исследователей, этот процесс может лежать в основе для начала клеточного старения и, как следствие, стать десятым признаком старения организма.

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