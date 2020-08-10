Ученые из США нашли простой способ лечения коронавируса

Ученые разных стран продолжают работу над поиском новых максимально эффективных способов профилактики и лечения от коронавируса.

Недавно сотрудникам Северо-Западного Университета в США удалось найти уязвимость в S-белке, который играет ключевую роль в заражении коронавирусом здоровых клеток. Это открытие говорит о том, что способ лечения от COVID-19 и профилактики заболевания достаточно прост. Как отмечают ученые, S-белок, или белок-«шип», содержит сайт узнавания, который помогает вирусу прикрепляться к рецепторам на поверхности клетки и проникать внутрь. Также исследователи узнали, что в десяти нанометрах от участка связывания находится многоосновной сайт расщепления, который обеспечивает прочную связь между вирусным белком и рецепторами. Это позволило синтезировать молекулу, которая прикрепляется к сайту расщепления и препятствует связыванию вируса и клетки человека.

Блокирование сайта расщепления может стать эффективным профилактическим средством, которое снижает способность вируса заражать. О том, какие функции выполняет многоосновной сайт расщепления, ученые пока не смогли узнать. Но ранние исследования показали, что он необходим для вирулентности коронавируса, пишет Lenta.ru . Этот участок может расщепляться ферментом фурином, который содержится в легких, что объясняет, почему коронавирус опасен для нижних дыхательных путей.