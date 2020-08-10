Ученые из США нашли простой способ лечения коронавируса

Сегодня, 17:38

Александр Зуев

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Ученые из США нашли простой способ лечения коронавируса

Ученые разных стран продолжают работу над поиском новых максимально эффективных способов профилактики и лечения от коронавируса.

Недавно сотрудникам Северо-Западного Университета в США удалось найти уязвимость в S-белке, который играет ключевую роль в заражении коронавирусом здоровых клеток. Это открытие говорит о том, что способ лечения от COVID-19 и профилактики заболевания достаточно прост. Как отмечают ученые, S-белок, или белок-«шип», содержит сайт узнавания, который помогает вирусу прикрепляться к рецепторам на поверхности клетки  и проникать внутрь. Также исследователи узнали, что в десяти нанометрах от  участка связывания находится многоосновной сайт расщепления, который обеспечивает прочную связь между вирусным белком и рецепторами. Это позволило синтезировать молекулу, которая прикрепляется к сайту расщепления и препятствует связыванию вируса и  клетки человека.

Блокирование сайта расщепления может стать эффективным профилактическим средством, которое снижает способность вируса заражать. О том, какие функции выполняет многоосновной сайт расщепления, ученые  пока не смогли узнать. Но ранние  исследования показали, что он необходим для вирулентности коронавируса, пишет Lenta.ru. Этот участок может расщепляться ферментом фурином, который содержится в легких, что объясняет, почему коронавирус опасен для нижних дыхательных путей.

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