Психолог разрешил давать планшеты детям с двух лет

Сегодня, 12:50

Александр Зуев

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Психолог разрешил давать планшеты детям с двух лет

Зачастую молодые родители позволяют маленьким детям брать в руки планшеты и смартфоны, что вызывает непонимание у людей старшего поколения. 

Клинический психолог Артур Гараганов считает, что игры на планшетах и смартфонах могут приносить детям пользу, однако только при определенных условиях. Прежде всего, малыши должны пользоваться гаджетами лишь ограниченное время и под контролем старших. Вторым условием является требование, чтобы на гаджете стояли программы, соответствующие возрасту. 

Если этот интерфейс помогает формировать коммуникативные навыки или моторику у детей, то он должен вплетаться в их образовательную или игровую деятельность. По мнению эксперта, если не позволять ребенку пользоваться планшетом, то он будет оторван от  реальности и не будет знать, как работает смартфон. 

Как отмечает Гараганов, школьникам нравится достигать побед, пусть и виртуальных. Они воспринимают это как реальные социальные достижения, пишет Радио Sputnik. А виртуальное пространство может привести подростка в профессии, связанной с IT. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что родители не должны надеяться на то, что развитие маленького ребенка  можно построить только на гаджетах, ведь нет гарантии, что игры обязательно ведут к положительному результату. 

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