Психолог разрешил давать планшеты детям с двух лет

Зачастую молодые родители позволяют маленьким детям брать в руки планшеты и смартфоны, что вызывает непонимание у людей старшего поколения.

Клинический психолог Артур Гараганов считает, что игры на планшетах и смартфонах могут приносить детям пользу, однако только при определенных условиях. Прежде всего, малыши должны пользоваться гаджетами лишь ограниченное время и под контролем старших. Вторым условием является требование, чтобы на гаджете стояли программы, соответствующие возрасту.

Если этот интерфейс помогает формировать коммуникативные навыки или моторику у детей, то он должен вплетаться в их образовательную или игровую деятельность. По мнению эксперта, если не позволять ребенку пользоваться планшетом, то он будет оторван от реальности и не будет знать, как работает смартфон.

Как отмечает Гараганов, школьникам нравится достигать побед, пусть и виртуальных. Они воспринимают это как реальные социальные достижения, пишет Радио Sputnik . А виртуальное пространство может привести подростка в профессии, связанной с IT. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что родители не должны надеяться на то, что развитие маленького ребенка можно построить только на гаджетах, ведь нет гарантии, что игры обязательно ведут к положительному результату.