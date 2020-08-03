Подключение деревьев к 5G позволит следить за состоянием леса

Сегодня, 07:29

Анна Лисова

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Подключение деревьев к 5G позволит следить за состоянием леса

Ухудшение состояние леса – это одна из проблем, которой занимаются экологи. 

Чтобы проанализировать, какие изменения происходят с лесом, важно постоянно собирать информацию о происходящих там процессах. Ученые считают, что помочь следить за лесом могут модули связи для создания сети 5G. 

Разместив модули связи сети  5G, уверены специалисты из  Высшей школы наук Остфалии, можно будет получать оперативную информацию о состоянии лесного хозяйства. 

На сегодня подсчет лесов, а также оценка их текущего состояния и здоровья осуществляется с использованием различного рода методик.  Леса обходят специалисты, а также запускаются для наблюдения беспилотники. Используя технологии  5G, можно будет оснастить деревья датчиками, которые смогут постоянно обновлять информацию. Датчики смогут изменять уровень влажности, температуру, сигнализировать о появлении насекомых вредителей и т.п. 

Авторы проекта уверены, что с использованием соответствующей базы можно создать информсистемы для демонстрации посетителям изучаемых территорий «цифровых историй», включая интеграцию с механизмами дополненной реальности. 

К тому же считают исследователи, моно будет также следить за вырубкой лесов, что тоже немаловажно. 

 

 

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