Над Луной пронесся загадочный НЛО

Уфологи уже давно говорят о том, что представители инопланетных цивилизаций посещают Землю. Но НЛО были замечены не только на нашей планете. Загадочные объекты не раз видели также на Луне.

Польский эксперт Марек Слейд опубликовал видео полета мимо спутника Земли загадочного НЛО. Он отметил, что эти кадры были сняты 25 июля в городе Бендзин.

В объектив камеры попал НЛО, который пролетает на огромной скорости перед Луной. При этом траекторию движения объект не меняет, пока не исчезает из видимости.

В комментариях к видео пользователи спорят касательно того, что же за объект запечатлен на видео. Одним показалось, что в кадре – международная космическая станция. Немало и тех, кто предположил, что на видео – искусственный спутник. Но есть и те, кто считает, что Марек Слейд сумел получить еще одно доказательство того, что у Земли бывают инопланетяне. Официальная наука не отрицает и не подтверждает существование других цивилизаций. При этом ученые говорят о том, что пока ими не было получено ни одного веского доказательства визитов на Землю пришельцев с других планет.