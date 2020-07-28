Ученые: предок коронавируса появился 70 лет назад

Вчера, 20:56

Александр Зуев

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Ученые: предок коронавируса появился 70 лет назад

Международная группа ученых решила исследовать эволюцию коронавируса. В итоге ученые выяснили, что предок коронавируса появился еще 70 лет назад.  По их словам, переносчиком этого возбудителя также были летучие мыши.

Специалисты считают, что предшественник SARS-CoV-2 был активен с 1948 по 1982 год. Как отмечают эксперты, этот вирус распространился по Южному Китаю. Как и SARS-CoV-2, он прикреплялся к поверхности клеток хозяина. Как отметили авторы научной работы, вирусы активно ведут рекомбинацию между собой, то есть происходит обмен элементами генома. Примечательно, что различные варианты коронавируса из различных областей обладают различными предками.

Новое исследование опровергает утверждение о том, что возбудитель коронавируса появился недавно. Ученые утверждают, что вирусы такого типа могут и в будущем распространяться по миру.

Напомним, что в конце декабря прошлого года власти КНР сообщили о начале эпидемии коронавируса. Вспышка инфекции произошла в  городе Ухань. Предположительно, люди заразились инфекцией от летучих мышей.

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