Ученые: одинокие женщины чаще страдают ожирением

Оказывается, одинокие женщины имеют высокий риск набрать лишний вес и заработать ожирение. Об этом говорят результаты исследования, которое было проведено Университетом Британской Колумбии. При этом ученые отметили странную закономерность: что мужчины реже страдают ожирением, если живут одни.

В ходе исследования были проанализированы контакты 28238 людей в возрасте от 45 до 85 лет и их связь с индексом массы тела, окружностью талии и ожирением.

Как было обнаружено, незамужние, вдовы или разведенные в большей степени склонны к набору веса, чем замужние дамы. Кроме того, у одиноких женщин, а также у дам с весьма узким кругом общения был самый большой объем талии. Примечательно, что у мужчин все было наоборот. У женатых представителей сильного пола и тех, кто часто общались с друзьями, размер талии и склонность к ожирению были больше, чем у одиноких.

В научной работе исследователи не пытались установить причины такой разницы, но предположили, что она может быть обусловлена различиями в гендерных ролях, пишет MedikForum.ru .

По мнению авторов работы, результаты исследования могут помочь изменить принципы лечения одиноких женщин с ожирением. Так, они считают, что к здоровому питанию и физическим нагрузкам стоит добавить еще и социальные контакты.