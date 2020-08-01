Ученые: одинокие женщины чаще страдают ожирением

1-08-2020, 00:19

Александр Зуев

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Ученые: одинокие женщины чаще страдают ожирением

Оказывается, одинокие женщины имеют высокий риск набрать лишний вес и заработать ожирение. Об этом говорят результаты исследования, которое было проведено Университетом Британской Колумбии. При этом ученые отметили странную закономерность: что мужчины реже страдают ожирением, если живут одни.

В ходе исследования были проанализированы контакты 28238 людей в возрасте от 45 до 85 лет и их связь с индексом массы тела, окружностью талии и  ожирением.

Как было обнаружено, незамужние, вдовы или разведенные в большей степени склонны к набору  веса, чем замужние дамы. Кроме того,  у одиноких женщин, а также у дам с весьма узким кругом общения был самый большой объем талии. Примечательно, что у мужчин все было наоборот. У женатых представителей сильного пола  и тех, кто часто общались с друзьями, размер талии и склонность к ожирению были больше, чем у одиноких.

В  научной работе исследователи не пытались установить причины такой разницы, но предположили, что она может быть обусловлена  различиями в гендерных ролях, пишет MedikForum.ru.

По мнению авторов работы, результаты исследования могут помочь изменить принципы лечения одиноких женщин с ожирением. Так, они считают, что к здоровому питанию и физическим нагрузкам стоит добавить еще и социальные контакты.

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