Предки страусов найдены на Украине и в Молдавии

Вчера, 23:53

Staalker

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Предки страусов найдены на Украине и в Молдавии

Палеонтологический институт РАН предложил свою, причем весьма обоснованную, трактовку места появления нынешних страусов. Как полагают специалисты, предок нынешних страусов сформировался на землях Причерноморья, если быть конкретнее, то на территориях известных нам как Молдова и Украина.

Древнейшие страусы появились где-то 23 млн лет назад, их местом обитания была территория современной ЮАР. Спустя 8 млн лет далекие предки нынешних страусов мигрировали до Турции, через некоторое время их ареал распространился на Индостан и монгольские степи. В северо-западном Причерноморье эти птицы начали появляться где-то 8 млн лет назад, где они претерпели сильные изменения.

Здесь сформировался новейший тип этой птицы, который стал предком привычных нам страусов. Затем страусы вновь двинулись на Черный континент, было это около 3-4 млн лет назад, где выдавили всех конкурентов из соответствующей экологической ниши. Правда отдельные группы страусов проживали в Евразии довольно продолжительное время, доказательством служат их останки найденные в одесских катакомбах, под Иркутском, в Монголии и некоторых других местах.

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