Вирусолог рассказал о секретности разработки российской вакцины от COVID-19

Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов удивился тому, в какой секретности разрабатывается вакцина Минобороны от коронавируса. Он сказал, что ничего не известно о составе и технологии производства российского препарата в то время, как данные о вакцинах, разрабатываемых зарубежными компаниями, есть в открытом доступе.

«Это живая или инактивированная вакцина? Рекомбинантная живая или неживая субъединичная вакцина?» — вопрошает вирусолог.

Нетесов также спрашивает, почему клинические испытания вакцины проводились на военных, ведь это идет вразрез с Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации, где говорится о том, что нежелательно проводить испытания на уязвимых группах людей. К этой категории относятся сами разработчики, военные и заключенные. Кроме того, эксперт нашел несоответствие в информации о постоянном наблюдении над добровольцами, их выписке и отсутствии побочных реакций на вакцину, пишет Lenta.ru .

Помимо прочего, Нетесов заявил, что о готовности вакцины нельзя заявлять, так как к массовому использованию препарат может быть допущен только после третьей фазы испытаний, а вакцина Минобороны находится на второй. О готовности вакцины от коронавируса заявил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.