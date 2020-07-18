Ученые установили алгоритм подавления рака легких

Вчера, 23:54

Александр Зуев

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Ученые установили алгоритм подавления рака легких

Рак легких - достаточно распространенное заболевание. Этот недуг также коварен и опасен. На межклеточный рак легких приходится большой процент смертей от онкологии.  Обычные химиотерапевтические препараты против таких опухолей пока бессильны.

Но российским ученым удалось найти алгоритм борьбы с этим видом рака. Медики испытали противовирусный препарат на лабораторных мыши. Речь идет о простой противораковой системе, основанной на принципе полимерных мицел. Специалисты решили понаблюдать, как воздействует препарат резиквимод на рецепторы TLR7 и TLR8. 

Примечательно, что большинство препаратов, которые способны воздействовать на TLR-рецепторы, плохо растворимы в воде. По этой причине их очень сложно доставить к опухоли, пишет Русская Планета.

Как установили ученые, препарат резиквимод продлевает жизнь больных грызунов и снижает рост опухоли. 

При этом стоит сказать, что едва ли резиквимод станет терапевтическим противоопухолевым препаратом из-за сильных побочных эффектов. Но принцип лечения с помощью наномицелл, которые меняют T-клеточный ответ окружения опухоли, можно назвать перспективным.

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