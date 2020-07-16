Куркума способна бороться с вирусами

Куркумин помогает организму бороться с вирусами. К такому выводу пришли ученые, изучая свойства этого природного соединения. Ознакомиться с результатами исследования о свойствах куркумина можно на страницах издания Journal of General Virology.

По словам ученых, куркумин может предотвратить заражение клеток вирусом трансмиссивного гастроэнтерита (TGEV) – коронавирусом альфа-группы, поражающим свиней. Также куркумин может убивать вирусные частицы.

TGEV - это инфекция, которая вызывает у поросят заболевание, которое называется трансмиссивный гастроэнтерит. Для поросят до двух недель это заболевание является смертельным. Оно к тому же высокоинфекционное, поэтому считается одним из самых опасных для мировой индустрии свиноводства.

До сих пор нет ни одного утвержденного метода лечения альфа-коронавирусов. А существующая против TGEV вакцина неэффективна в предотвращении распространения вируса.

По словам авторов исследования, они выяснили, что высокая концентрация куркумина защищает от заражения TGEV. К тому же оказалось, что куркумин может уменьшать количество вирусных частиц в клеточной культуре.