Куркума способна бороться с вирусами

Сегодня, 17:23

Анна Лисова

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Куркума способна бороться с вирусами

Куркумин помогает организму бороться с вирусами. К такому выводу пришли ученые, изучая свойства этого природного соединения. Ознакомиться с результатами исследования о свойствах куркумина можно на страницах издания Journal of General Virology. 

По словам ученых, куркумин может предотвратить заражение клеток вирусом трансмиссивного гастроэнтерита (TGEV) – коронавирусом альфа-группы, поражающим свиней. Также куркумин может убивать вирусные частицы. 

TGEV  - это инфекция, которая вызывает у поросят заболевание, которое называется трансмиссивный гастроэнтерит. Для поросят до двух недель это заболевание является смертельным. Оно к тому же высокоинфекционное, поэтому считается одним из самых опасных для мировой индустрии свиноводства. 

До сих пор нет ни одного утвержденного метода лечения альфа-коронавирусов. А существующая против TGEV вакцина неэффективна в предотвращении распространения вируса.

По словам авторов исследования, они  выяснили, что высокая концентрация куркумина защищает от заражения TGEV. К тому же оказалось, что куркумин может уменьшать количество вирусных частиц в клеточной культуре. 

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