Папилломавирус человека может спровоцировать возникновение рака простаты

Сегодня, 16:09

Александр Зуев

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Папилломавирус человека может спровоцировать возникновение рака простаты

Ученые установили, что между опухолью простаты и папилломавирусом, передаваемым половым путем, существует устойчивая связь. Как показали результаты исследования, опухоль простаты и появление рака шейки матки могут быть вызваны одним вирусом. Отметим, что вирусы папилломы человека (ВПЧ) — возбудители распространенной вирусной инфекции половых путей. Люди, ведущие половую жизнь, так или иначе приобретают эту инфекцию, а некоторые могут заражаться несколько раз в течение жизни. К слову, рак шейки матки является заболеванием, которое также связано с ВПЧ. 

По мнению специалистов, папилломавирус может попасть в предстательную железу во время полового акта. 

Команда ученых из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии изучила результаты 26 других научных работ и на их основе создала доказательную базу связи папилломавируса человека (ВПЧ) и рака простаты. Выводы ученых дают право предположить, что вакцины от ВПЧ могут уменьшить  вероятность возникновения рака простаты.

Стоит сказать, что в некоторых странах мира, в том числе и в Великобритании, вакцинация от ВПЧ проводится всем девочкам-подросткам, а с недавних пор ее проводят и мальчикам в возрасте от 12 до 13 лет. Делается это из-за того, что папилломавирус человека может вызывать редкие опухоли у мужчин, включая новообразования полости рта, горла и гениталий, пишет MedikForum.ru. 

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