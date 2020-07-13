Папилломавирус человека может спровоцировать возникновение рака простаты

Ученые установили, что между опухолью простаты и папилломавирусом, передаваемым половым путем, существует устойчивая связь. Как показали результаты исследования, опухоль простаты и появление рака шейки матки могут быть вызваны одним вирусом. Отметим, что вирусы папилломы человека (ВПЧ) — возбудители распространенной вирусной инфекции половых путей. Люди, ведущие половую жизнь, так или иначе приобретают эту инфекцию, а некоторые могут заражаться несколько раз в течение жизни. К слову, рак шейки матки является заболеванием, которое также связано с ВПЧ.

По мнению специалистов, папилломавирус может попасть в предстательную железу во время полового акта.

Команда ученых из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии изучила результаты 26 других научных работ и на их основе создала доказательную базу связи папилломавируса человека (ВПЧ) и рака простаты. Выводы ученых дают право предположить, что вакцины от ВПЧ могут уменьшить вероятность возникновения рака простаты.

Стоит сказать, что в некоторых странах мира, в том числе и в Великобритании, вакцинация от ВПЧ проводится всем девочкам-подросткам, а с недавних пор ее проводят и мальчикам в возрасте от 12 до 13 лет. Делается это из-за того, что папилломавирус человека может вызывать редкие опухоли у мужчин, включая новообразования полости рта, горла и гениталий, пишет MedikForum.ru.