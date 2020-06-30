Центр Атлантического океана не нагревается, а охлаждается

Сегодня, 16:18

Ольга Громова

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Центр Атлантического океана не нагревается, а охлаждается

На фоне глобального потепления ученые нашли на Земле место, которое не нагревается, а охлаждается. И расположено оно в самом центре Атлантического океана - у берегов Гренландии и полуострова Лабрадор.

На странное температурное несоответствие, нарушившее тренды глобального потепления, климатологи обратили внимание еще в 2015 году. А новое исследование ученых из Института метеорологии им. Макса Планка в Германии позволило выяснить возможные причины этого феномена.

В основе работы исследователей - методы моделирования климата. Различные конфигурации позволили определить причины, способствующие отклонению температуры.

Один из обнаруженных фактов у ученых удивления не вызвал.

Течение воды, которое называется циркуляцией Атлантического океана, с середины прошлого столетия сильно ослабело, пишет Экология Регионов. Особенность его в том, что оно подхватывает теплые поверхностные воды тропиков, оставляя взамен холодную и пресную воду тающих льдов. Моделирование показало, что пресная вода, стекающая из арктических льдов, повышает уровень осадков и препятствует циркулирующим потокам.

Поскольку это не пролило свет на причину, исследователи воспользовались детальной планетарной климатической моделью для объединения изменений энергии, углекислого газа и воды в океане, на суше и в атмосфере.

Она помогла выявить небольшой эффект, который сам по себе может являться лишь незначительным фактором, влияющим на снижение температуры. Главным фактором влияния на циркуляцию может быть атмосфера.

По мере того как теплые воды в северной части Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции охлаждались, согласно моделированию, формировались низкорасположенные облака, экранирующие часть солнечной энергии, чем усиливали охлаждение воды.

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