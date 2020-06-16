В ледяном слое Тибета обнаружено 28 ранее неизвестных науке вирусов

Сегодня, 13:22

Ольга Громова

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В ледяном слое Тибета обнаружено 28 ранее неизвестных науке вирусов
В ледяном слое Тибета обнаружено 28 неизвестных вирусов

Во время исследования горных покровов Тибета ученые сделали неожиданное открытие. В ледяном слое было выявлено 28 новых, ранее неизвестных науке, вирусов. Об этом пишут «Актуальные новости». В 2015 году группа ученых из России, США, Китая и Италии собрала образцы керна с ледяных пластов Гулия поблизости гор Кунлун Тибетского нагорья.

Немало времени ученые потратили на очищение полученных образцов от загрязнений. После этого исследователями в керне в общей сложности было выявлено 33 вируса. При этом только о 5 из них официальная наука имела представления. 28 вирусов оказались новыми, которые прежде нигде не встречались.

Авторы обращают на это особое внимание. Пока вирусы в керне, они опасности могут не представлять, поскольку остаются замороженными. Однако в условиях глобального потепления и таяния ледников может произойти их высвобождение. При высоких температурах многие из них вновь могут стать активными. И неизвестно, чем это может обернуться для человечества.

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