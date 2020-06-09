Детей от коронавирусной инфекции спасают здоровые кровеносные сосуды

С начала эпидемии коронавируса ученые разных стран мира пытаются узнать, почему у детей очень редко развиваются тяжелые осложнения.

Ученые констатируют факт: в США на подростков не старше 17 лет приходится лишь 2% подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Эксперты выяснили, что только 5,7% детей из 2572 заболевших необходима была госпитализация. А летальных исходов зафиксировано только три. Таким образом, можно сказать, что дети составляют лишь незначительную долю тех, кто заразился SARS-CoV-2.

Ученые выдвинули несколько гипотез о том, почему дети редко болеют и переносят эту инфекцию в легкой форме. Одни эксперты утверждают, что иммунная система детей дает более сильную реакцию на инфекцию, чем иммунная система взрослых. Другие уверяют, что у детей есть иммунитет, сформировавшийся в результате контактов с похожими вирусами.

Но недавно британские ученые нашли объяснение тому, что дети и подростки легко переносят болезнь, вызванную вирусом COVID-19. По их мнению, детей спасает состояние кровеносных сосудов.

Как правило, у пожилых людей, страдающих от тяжелых осложнений коронавируса, зачастую фиксируется образование тромбов в кровеносных сосудах, что обусловлено состоянием эндотелия - ткани, которая выстилает внутреннюю поверхность сосудов и находится в соприкосновении с кровью. В результате повреждения эндотелия могут формироваться тромбы, что чревато сердечным приступам и сосудистыми инцидентами, отмечает кардиолог Франк Рушичка из университетской клиники Цюриха, пишет ИноСМИ .

Безусловно, у детей кровеносные сосуды более здоровые, чем у взрослых, поэтому у маленьких пациентов крайне редко имеются проблемы с тромбами и сосудами.