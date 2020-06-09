Ученые нашли редкие геологические структуры под поверхностью Земли

О внутренней части Земли науке известно мало. В процессе проведенного исследования ученые обнаружили геологические аномальные зоны на границе мантии и ядра нашей планеты.

Эксперты проанализировали тысячи записей сейсмических волн, произошедших в результате сотен землетрясений. Целью исследования было изучение эха от границы, проходящей между расплавленным ядром Земли и твердой мантией над ним. Местоположение структур приходится на южную часть Тихого океана, а именно - Маркизские острова, известные наличием вулканической активности.

Руководитель исследования, ученый Доён Ким из Американского Университета Мэриленда сообщил, что они с коллегами выяснили некоторые особенности находки. Так, диаметр структуры составляет около 1 тысячи километров, а толщина - 25 километров. Этот участок называется зоной сверхнизкой скорости (ULV), поскольку сейсмические волны проходят здесь с максимально медленными скоростями.

Состав структур остается загадкой. Известно лишь то, что обнаруженные крупные аномальные зоны состоят из чрезвычайно плотного и горячего вещества.