Ученые нашли редкие геологические структуры под поверхностью Земли

Сегодня, 15:02

Анна Морозова

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Ученые нашли редкие геологические структуры под поверхностью Земли

О внутренней части Земли науке известно мало. В процессе проведенного исследования ученые обнаружили геологические аномальные зоны на границе мантии и ядра нашей планеты.

Эксперты проанализировали тысячи записей сейсмических волн, произошедших в результате сотен землетрясений. Целью исследования было изучение эха от границы, проходящей между расплавленным ядром Земли и твердой мантией над ним. Местоположение структур приходится на южную часть Тихого океана, а именно - Маркизские острова, известные наличием вулканической активности.

Руководитель исследования, ученый Доён Ким из Американского Университета Мэриленда сообщил, что они с коллегами выяснили некоторые особенности находки. Так, диаметр структуры составляет около 1 тысячи километров, а толщина - 25 километров. Этот участок называется зоной сверхнизкой скорости (ULV), поскольку сейсмические волны проходят здесь с максимально медленными скоростями.

Состав структур остается загадкой. Известно лишь то, что обнаруженные крупные аномальные зоны состоят из чрезвычайно плотного и горячего вещества.

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