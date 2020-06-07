Ученые: Коронавирус быстро заражает поверхности

Сегодня, 09:50

Александр Зуев

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Ученые: Коронавирус быстро заражает поверхности
COVID-19

Британские исследователи пришли к выводу о том, что коронавирус, попав на поручень больничной койки, за несколько дней может расселиться по соседним палатам. В этой связи эксперты напоминают о необходимости мытья рук и дезинфекции.

В ходе исследования ученые искусственно создали фрагмент ДНК из вируса, который поражает растения, но безопасен для людей. Они развели его в воде в той концентрации, в какой вирус обнаруживался в дыхательных путях человека. Затем ученые поместили воду, содержащую эту ДНК на поручни больничной койки, а затем в течение пяти дней отобрали 44 участка в больничной палате. Спустя 10 часов вирус распространился на 41% участков. Речь идет о перилах кровати, дверных руках и подлокотниках, а также о детских игрушках и книгах. После трех дней этот показатель увеличился до 59%, а на пятый – до 41%.

По словам доктора Лены Сирик, автора исследования, выводы ученых показали, какую важную роль играют поверхности в передачи вируса. Также она заметила, инфицированный человек может заразить других людей через кашель и чихание. Специалисты считают, что контактный способ заражения грозит не меньшими рисками, чем инфицирование воздушно-капельным путем.

Из этого всего можно сделать вывод: от проникновения вируса в организм человека следует защищаться с помощью простых правил, пишет Газета.Ru. Прежде всего следует мыть руки и дезинфицировать поверхности. Кроме того, ученые напоминают, что вирус может находиться и в слизи, что повышает шансы заразиться.

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